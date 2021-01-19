Выбор был сделан членами АСБК путём голосования.

В Казахстане обитают два вида — розовый пеликан (лат. Pelecanus onocrotalus) и кудрявый пеликан (лат. Pelecanus crispus), и оба занесены в Красную книгу РК. Численность каждого вида в нашей стране составляет около 1600-3000 пар.

Гнездятся колониями, в которых могут быть десятки и сотни гнёзд, в обширных водно-болотных угодьях с хорошими рыбными запасами. Наиболее крупные колонии находятся на северном побережье Каспия, Тургайской ложбине, Тенгиз-Коргалжынской впадине, в дельтах рек Или, Тентек и Чёрный Иртыш, озёрах Алакольской впадины, в среднем течении и дельте Сырдарьи, на озере Балхаш.

ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: падение уровня водоёмов, сокращение кормовой базы, загрязнение воды пестицидами и тяжёлыми металлами, выжигание и скашивание тростников, неконтролируемое рыболовство и любое беспокойство вблизи гнездовых колоний.

Пеликаны охраняются законом, обитают в ряде особо охраняемых природных территорий и, кроме того, на ряде ключевых орнитологических территорий.

В «год пеликана» планируется активизировать работу по выделению ключевых для видов участков и по обеспечению их сохранности.