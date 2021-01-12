Серебряный призёр Сиднеевской олимпиады Мухтархан Дылдабеков назначен директором Детско-юношеской школы No 1 в Шымкенте, передает Otyrar.KZ.

Спортивную школу открыли в 1997 году. В школе 8 видов спортивных секций: каратэ, тхэквондо, кикбоксинг, бокс, дзюдо, вольная борьба, женская борьба и греко-римская борьба.

Мухтархан Кобланбекович Дылдабеков — чемпион РК по боксу, серебряный призёр Олимпийских игр (2002), серебряный призёр чемпионата мира (1999), 2000 и 2 победитель Азиатских игр (1998 и в 2006 году).