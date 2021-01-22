Вниманию пассажиров общественного транспорта! С 23 января в Шымкенте пять автобусных маршрута №138, №108, №141, №150, № 55 будут ездить по новым схемам.

Для развития общественного транспорта и оптимизации городским акиматом в прошлом году была утверждена комплексная схема пассажирского транспорта.

Уже в эти выходные пять городских маршрутов будут ездить по-новому. Среди них и №138 маршрут.

Дархан Рахматуллаев, водитель: «Да, с субботы будем ездить по-другому. На аэровокзале поворачиваем и по прямой до микрорайона «Турлан». В компании нас предупредили, что схема движения автобуса изменится, об этом писали в социальных сетях, через СМИ, людей информируют. О новшестве контролёр сообщает пассажирам.

Людмила КОЛОДИНА, пенсионерка: » № 141 — очень удобный хороший маршрут, я часто езжу на нем в собес. Об изменениях маршрута людей надо обязательно оповещать любыми способами. Я например, все время в инстаграм.»

В 2020 году городской акимат утвердил комплексную схему пассажирского транспорта, были оптимизированы схемы движения восьми автобусных маршрутов.

С 23 января схемы движения изменены еще для пяти маршрутов: №138, №108, №141, №150 и № 55.

С нового года в городе по 69 маршрутам курсируют 980 автобусов. Перевозками заняты 19 транспортных компаний. Автобусы обновлены на 40 процентов. Власти планируют до конца года довести этот показатель до 80 процентов.