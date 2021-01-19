20 января 2021 года в 15.00 часов в Шымкенте прозвучит электросирена системы оповещения.

ДЧС г. Шымкент просит граждан не паниковать и соблюдать спокойствие.

Электросирена «Внимание всем!» является единым сигналом оповещения и включается для привлечения внимания населения в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации.

Услышав этот сигнал, люди должны включить все доступные средства получения информации – телеканалы, радио, чтобы получить инструкцию о действиях в сложившейся ситуации, передает Группа по связям с общественностью ДЧС г.Шымкент.