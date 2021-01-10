10 января 2021 года, в день голосования по выборам депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, Центризбиркомом в течение дня предоставлялась информация об открытии участков и начале голосования, а также каждые два часа члены ЦИК РК представляли данные областных, городов республиканского значения, столицы избирательных комиссий о явке избирателей.

По республике голосование на участках закончилось в 20.00 ч. В соответствии с границами часовых поясов на территории Республики в пяти регионах (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области) голосование было завершено в 21.00 ч. по времени столицы.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 22.00 часов времени столицы 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 63,3 % от общего количества избирателей, включенных в списки.

В том числе в разрезе регионов:

по Акмолинской области – 72,8 %

по Актюбинской области – 58,8 %

по Алматинской области – 73,5 %

по Атырауской области – 56,4 %

по Восточно-Казахстанской области – 72,4 %

по Жамбылской области – 72,2 %

по Западно-Казахстанской области – 62,4 %

по Карагандинской области – 70,7 %

по Костанайской области – 71,8 %

по Кызылординской области – 73,9 %

по Мангистауской области – 55,0 %

по Павлодарской области – 71,3 %

по Северо-Казахстанской области – 75,5 %

по Туркестанский области – 65,8 %

по г. Нур-Султан – 45,1 %

по г. Алматы – 30,3 %

по г. Шымкент – 56,5 %