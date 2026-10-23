В Шымкенте детям с инвалидностью выплатят единовременную социальную помощь

В Шымкенте планируют выплатить единовременную социальную помощь детям с инвалидностью до 18 лет, а также детям, оставшимся без попечения родителей.

Изначально выплаты планировали приурочить ко Дню Республики — 25 октября. Однако для их назначения необходимо внести изменения в соответствующие нормативные правовые акты.

Как сообщили в пресс-службе акима Шымкента, из-за роспуска местного маслихата необходимые процедуры пока не завершены. В связи с этим сроки выплат перенесли.

После принятия соответствующего решения социальную помощь планируют выплатить до конца 2026 года.

Размер единовременной выплаты для детей с инвалидностью до 18 лет составит 5 МРП. Детям, оставшимся без попечения родителей, предусмотрена выплата в размере 20 МРП.

Точную дату перечисления средств сообщат дополнительно.

В акимате попросили родителей детей с инвалидностью и опекунов детей, оставшихся без попечения родителей, с пониманием отнестись к изменению сроков выплаты.