Ориентировочный срок между заболеванием с последующим выздоровлением и вакцинацией должен составлять примерно два-три месяца, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, передает Otyrar.KZ.

В случае, если человек переболел коронавирусом в легкой форме, то прививаться можно сразу, при условии, что вируса в организме больше нет.

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«Человек должен быть полностью выздоровевший, причем выздоровевший лабораторно, то есть как по норме положено – двух- или трехкратный анализ ПЦР у него должен быть отрицательный. Потом он должен просто восстановиться физически», — рассказал Гинцбург.