В Казахстане с 1 января 2021 года на 50% увеличены должностные оклады работников социальной сферы.

В 2022 году должностные оклады вырастут на 25%, а в 2023 году – еще на 25%. На эти цели из государственного бюджета на предстоящие три года выделено порядка 95 млрд тенге.

12 января т.г. в рамках заседания Правительства РК было принято постановление «О внесении изменений в постановление Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», согласно которому в течение трех лет предусмотрено повышение должностных окладов руководящего состава и основного персонала (социальные работники, педагоги, медицинские работники и т.д.), осуществляющих свою деятельность в медико-социальных учреждениях (далее – МСУ) стационарного и полустационарного типов, в организациях надомного обслуживания, временного пребывания и центрах занятости.

В результате с 1 января 2021 года должностные оклады данных работников вырастут на 50%, в 2022 году – на 25% от текущего значения, в 2023 году – еще на 25%.

В постановлении также предусмотрено повышение заработной платы для административного и вспомогательного персоналов, работающих в МСУ стационарного и полустационарного типов, в организациях надомного обслуживания и временного пребывания путем изменения размера действующей доплаты с 30% от базового должностного оклада на 40% от должностного оклада.

Реализация данного вопроса позволит приблизить уровень оплаты труда работников социальной защиты к заработной плате работников сфер образования и здравоохранения, что будет способствовать сохранению кадров и оказанию качественных социальных услуг населению.