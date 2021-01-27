Компания Beeline успешно завершила первый этап реализации проекта «250+» в Туркестанской области.

Так как сотовые операторы инвестировали собственные средства в строительство в 2020 году, работы велись поэтапно и подвести быстрый интернет сразу во все сёла было сложно. В планах компании на 2021 год модернизация сети — интернет в малых селах Туркестанской области станет быстрее, а связь качественней.

— В 2021 году все населенные пункты по проекту «250+» мы переведем на высокоскоростной мобильный интернет 3G/4G и качественную спутниковую связь. Это стало возможным благодаря поддержке государства — в декабре 2020-го года был подписан закон о налоговых льготах, которые позволят операторам модернизировать сеть в удаленных селах по всей стране. Например, 125 сел со связью FWA по всей стране мы полностью переведем на мобильный интернет 3G и 4G, — говорит Олег Снимщиков, технический директор Beeline Казахстан.

Обеспечение покрытия в малонаселенных селах — убыточно для сотового оператора, ведь инвестиции в строительство сети при небольшом количестве будущих абонентов не окупаемы. Однако, несмотря на это, Beeline начал строить до того, как законопроект о льготах вступил в силу.

Масштабные работы оператора привели к тому, что в течение 2020-го года в Туркестанской области увеличилось потребление трафика на 79%. Например, в 2019 году пользователь интернета в сети Beeline в среднем использовал 8,3 ГБ трафика в месяц, а в 2020-м — уже 18,9 ГБ.

— Даже удалённые сёла в Туркестанской области смогут получить быстрый интернет. Для этого мы расширим емкость сети, чтобы люди могли потреблять больше интернет-трафика, а также перейдем на более качественную трансмиссию, с которой интернет будет работать без сбоев и на высокой скорости, — добавляет Олег Снимщиков.

Напомним, сегодня компания Beeline обслуживает 9,7 млн абонентов в Казахстане и входит в 30 крупнейших налогоплательщиков Казахстана.