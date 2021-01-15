Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых в краже колес от автомашин.

В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился местный житель о том, что ночью неизвестные лица сняли 4 колеса с его автомашины марки «ВАЗ-2114», припаркованной на улице. Общая сумма ущерба, нанесённая потерпевшему, составила около 80 тысяч тенге.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража». Следственно-оперативная группа отдела полиции сразу же выехала на место преступления по указанному адресу.

Для задержания автоворов, которые с целью «лёгкой наживы» оставили местного жителя без колес, стражи порядка провели все необходимые мероприятия. Оперативники тщательно прочесали все близлежащие улицы и дворы, опросили возможных очевидцев.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сайрамского РУП в течение двух часов по «горячим следам» задержали подозреваемых в краже. Ими оказались двое молодых людей, жители Сайрамского района.

Следствием установлено, что подозреваемые, воспользовавшись отсутствием людей на улице, сняли колеса с автомашины «ВАЗ», оставленной возле дома без присмотра и увезли на своей автомашине. Изъятые у задержанных похищенные колеса полицейские вернули законному владельцу. Подозреваемые находятся под подпиской. По данному факту следствием Сайрамского РУП проводится досудебное расследование.

В свою очередь, автовладелец выразил огромную благодарность полицейским Сайрамского РУП, которые в течение нескольких часов, проявив оперативность и профессиональные навыки, задержали автоворов и вернули ему украденные колеса.