В Сайрамском районе соседи жестоко избили друг друга

«Под руководством соседа Абдилазиза Абдикаимова 7–8 человек напали на меня, маму, папу и друга».

Житель села Колькент Сайрамского района рассказал в соцсетях, что сосед с группой людей избил его семью и друга. Драка длилась около часа. Потерпевшие звали на помощь. Разнять их смогли соседи.

«Мы поехали в больницу, но и там они вели себя агрессивно, кричали “убейте их, не принимайте”. У меня порвана губа, сломана рука. У друга перелом лица. У отца пробита голова. Мама до сих пор в сильном стрессе», — рассказал потерпевший.

По словам заявителя, в районной больнице им не оказали должной помощи и выписали до полного выздоровления. Областное управление здравоохранения опровергает эти утверждения. По данным ведомства, происшествие случилось 13 июля. В больницу доставили пятерых пострадавших, они провели там 12 дней и прошли необходимое лечение.

«В Сайрамскую центральную районную больницу поступили пять пострадавших. Всем оказана медицинская помощь, проведено обследование и лечение по клиническим протоколам. Среди травм — черепно-мозговые, ушибы мягких тканей, переломы ребер и костей ладони. О происшествии сразу сообщили в полицию», — заявили в Управлении здравоохранения Туркестанской области.

По неофициальным данным, конфликт начался из-за двух тюков сена. Соседи, в свою очередь, называют это ложью и заявляют, что ссора началась после нападения на их отца.

Фазылжан Абдикаримов, сосед: «Вот здесь лежал мой отец. У него пять сломанных ребер, сотрясение, пена изо рта. Когда он был без сознания, пришли мои братья. Соседи позвали нас. Здесь были мой младший брат, отец и водитель “ГАЗели”. Их избили знакомые сына соседа».

Потерпевший обвиняет полицию в бездействии. Соседи, которых он обвиняет, заявляют, что доверяют следствию. В областном управлении полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело, а конфликт был бытовым.

«В Сайрамском районе по факту получения телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Все участники доставлены в полицию и допрошены. Установлено, что конфликт носил бытовой характер», — сообщили в Управлении полиции Туркестанской области.

Полиция изучает показания обеих сторон. По результатам расследования действия участники получат правовую оценку.