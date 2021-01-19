Аким города Шымкент Мурат Айтенов посетил школу-лицей №89 микрорайона Асар.

Школа-лицей №89 в городе была введена в эксплуатацию в 2011 году, с 2012 года проводит обучение в экологическом направлении. В настоящее время в школе 2223 учащихся и 187 учителей, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Аким города ознакомился с работой шахматного кружка. Его посещают более 220 учащихся с 1 по 11 классы. В начальных классах есть и урок по шахматам.

Чемпионка мира по шахматам, гордость нашей страны Жансая Абдумалик для участников кружка провела мастер-класс по шахматам и пожелала в будущем стать чемпионами.

В 2018 году школа-лицей №89 была признана лучшей в республике по обучению шахматам и благоприятным условиям для них.

Кроме того, глава города в школе-лицее осмотрел теплицу пирамидальной формы.

В теплице растут фрукты, цветы и деревья, произрастающие в трех поясах земного шара. В тепличной лаборатории естествознания сейчас произрастает около 800 видов растений. Научную работу по производству альтернативной энергии здесь ведут около 100 учащихся. 4 проекта, созданные ими, получили путевку на республиканский конкурс.

Стоит отметить, что для приобщения учащихся к науке в 13 школах города установлены типовые теплицы.