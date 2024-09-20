На 170 млн тенге оштрафованы компании Шымкента за экологические нарушения

Реклама

Число обращений по вопросам экологии выросло в Шымкенте. Люди жалуются на специфический запах, исходящий от скотных дворов в частных домах, зловоние от сжигания отходов и выбросы в атмосферу, особенно в ночное время. Нарушением экологических норм четырёх городских предприятий уже заинтересовались полицейские и судьи.

23 экологических проверки провели в Шымкенте с начала года. В том числе — профилактический контроль и внеплановые осмотры. В результате проведенной работы возбуждено 55 административных дел, по 48 делам наложили штрафов на сумму более 170 миллионов тенге. Одно дело сейчас находится на рассмотрении суда, еще два — направлены в департамент полиции.

Ермахан Козыбаев, руководитель департамента экологии по г. Шымкенту: «По результатам проверок возбуждено 55 административных дел, из них по 48 административным делам наложено штрафов на сумму более 171 млн тенге. Одно административное дело находится на рассмотрении в суде. Оно касается производства серы. По двум административным делам рассматриваются документы Департаментом полиции Шымкента на предмет наличия уголовного состава».



Только за последний месяц лета в Шымкенте выявлено 14 несанкционированных свалок. Департаментом экологии проведена проверка, привлечены к ответственности должностные лица, которые не удосужились вовремя обеспокоится состоянием окружающей среды.



Ермахан Козыбаев, руководитель департамента экологии по г. Шымкенту: «На основании представления прокуратуры Каратауского района в отношении должностного лица акимата Каратауского района, ответственного за санитарные работы на территории района, в соответствии с первым пунктом 324 статьи КоАП, привлечен к ответственности заместитель акима.

За ненадлежащее выполнение своей деятельности, за 8 месяцев возбуждено 86 административных дел, из них по 67-ми нарушениям наложен штраф на сумму 171 миллион тенге. 12 из них были предупреждены. По наложенным административным штрафам в пользу государства в настоящее время взыскано более 68 млн тенге. 2 административных штрафа направлены судебным исполнителям на принудительное взыскание».

Шымкент входит в число городов страны с наивысшим уровнем загрязнения. Основные нарушения, выявленные в ходе проверок ответственным управлением — работа без экологического разрешения, сброс предприятиями загрязняющих веществ в воздух.