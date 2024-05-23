Массовое скопление черепов животных обнаружили в Шымкенте

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Редактор Тина Кудайберген
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Обнаружено место массового скопления черепов животных в Актасе -1. Специалисты приняли экстренные меры.

19 мая в мессенджер WhatsApp поступила информация о местах массового скопления черепов животных на земельном участке в населенном пункте Актас 1. 

Специалисты департамента экологии и районных акиматов проверили данный факт и подтвердили его. 

Районный акимат провел санитарную очистку мест скопления черепов в соответствии со своей компетенцией. Сейчас департамент экологии начал работы по выявлению нарушителей.

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