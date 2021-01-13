12 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 16 международных авиарейсов из Германии, Кореи, Мальдивской Республики, ОАЭ, Турции, РФ, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, передает Otyrar.KZ.

Из 1 764 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 670 человек, без справок прибыли 94 гражданина РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 7 рейсов, 1 401 пассажир, со справками – 1 350, без справок — 51;

в аэропорт г. Нур-Султан – 7 рейсов, 322 пассажира, со справками — 319, без справок — 3;

в аэропорт г. Актобе – 1 рейс, 1 пассажир со справкой;

в аэропорт г. Шымкент – 1 рейс, 40 пассажиров без справок.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана

По результатам ПЦР-анализа у всех 163 граждан РК, прилетевших в РК 11 января, тестирование показало отрицательный результат.