В Шымкенте проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Чистый город»

Сотрудниками Департамента полиции города Шымкент с 13 января по 13 февраля текущего года на территории города проводится мероприятие «Чистый город».

Оно направлено на поддержание порядка в общественных местах и на улицах города, выявление и пресечение нарушений правил благоустройства и санитарных норм, правонарушений по загрязнению мест общего пользования, выброса коммунальных отходов в неустановленных местах, экологических правонарушений, сообщает Департамент полиции города Шымкент.

Также, в рамках мероприятия проводятся работы по выявлению бродяг и попрошаек, задержанию и помещении их в спецучреждение – приемник-распределитель, принятию по ним административных мер, проверке лиц, состоящих на учете по месту жительства, задержанию лиц, находящихся в розыске, проверке мест ремонта автотранспорта и пунктов приема металла.

Всего за первый день данного мероприятия выявлено 379 правонарушений.

Из них по статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также снос объектов инфраструктуры городов и населенных пунктов, уничтожение и повреждение зеленых насаждений) зарегистрировано 146 правонарушений;

— По статье 434-2 КоАП РК (выброс коммунальных отходов) — 67 правонарушений;

— По статье 334 КоАП РК (использование автомототранспорта и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах) — 18 правонарушений;

— По статье 630 КоАП РК (Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений) -52 правонарушения, и иные правонарушения.

Проверено 223 арендных квартир.

Выявлены и размещены в приемник-распределитель 35 лиц, занимающиеся попрошайничеством.

Кроме того, в целях выявления фактов нарушений карантинного режима создана специальная группа, которой выявлено 43 объекта, нарушивших карантинные требования.