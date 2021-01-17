Пострадавшему военнослужащими Нацгвардии была оказана первая медицинская помощь.

Вечером, 16 января, войсковой наряд воинской части 6506, патрулируя Абайский район города, получили сообщение от гражданина, о пожаре жилого дома по улице Октябрьской.

О случившемся начальник войскового наряда Оразхан Әділет доложил дежурному по войсковым нарядам. Совместно с патрульными рядовыми Саматом Жуман и Кириллом Коваленко принялись оцеплять район пожара.

Выяснилось, что в квартире, где произошел пожар, находится мужчина без сознания. Силами войскового наряда он был спасен.

— Нам сообщили, что идет дым из жилого дома, оказалось, что в доме, где начался пожар, находится гражданин без сознания. Думать времени не было, когда мы зашли в квартиру, в зале лежал мужчина, мы сразу же подняли его и вывели на улицу, — говорит начальник войскового наряда Оразхан Әділет.

Пострадавшему военнослужащими Нацгвардии была оказана первая медицинская помощь.