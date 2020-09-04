бойцы Нацгвардии

3 сентября шымкентские бойцы Нацгвардии в один вечер по горячим следам нашли двух потерявшихся детей.

Во время несения службы по охране общественного порядка по улице Ак Сункар к гвардейцам с просьбой о помощи обратился мужчина, который сообщил о пропаже 6-летней дочки по имени Аяна. Поиски своими силами результата не дали.

Дежурный по войсковым нарядам старший лейтенант Серик Кудайбергенов совместно с патрульными рядовыми Азаматом Бияхметовым и Нурболатом Усеновым, получив ориентировку от отца ребенка, передали всем войсковым нарядам о данном случае и сами незамедлительно приступили к поискам ребенка.

бойцы Нацгвардии

Через 30 минут после обращения отца на одной из улиц данного микрорайона была замечена плачущая девочка, ею оказалась та самая Аяна, которую отец не мог найти в течении часа.

Как только ребенок был доставлен, по радиостанции была передана новая информация о пропаже 3-летней девочки по имени Аружан.

Войсковой наряд находящийся в Каратауском районе приступил к поискам девочки. В течение 20 минут в 3-х кварталах от дома родителей гвардейцы нашли девочку, играющую с самокатом.

Родители в свою очередь выразили слова благодарности военнослужащим воинской части 6506. За проявленную бдительность, умелые действия при несении боевой службы по охране общественного порядка войсковой наряд был поощрен правами командира части

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