В Туркестанской области вакцинация против коронавируса будет проходить поэтапно, пишет Otyrar.KZ.

Сначала медицинским работникам, затем специалистам департамента санитарно-эпидемиологического контроля и полиции, а отдельным гражданам будут делать прививки только по желанию.

Об этом сообщил руководитель Управления общественного здоровья Туркестанской области Марат Пашимов на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

По его словам, на сегодняшний день по области с 1 по 25 января 2021 года выявлено 327 подтвержденных случаев COVID-19. Это показатель интенсивности на 100 тыс. населения 16,2. Из них: с симптомами-59 случаев, без симптомов-268 случаев.

«Коечный фонд по области составляет 610 инфекционных и 340 карантинных койко — мест. На сегодняшний день, нагрузка от числа инфекционных коек — 24,4% (149 чел.), нагрузка от карантинных коек – 10,0% (34 чел.). В связи с различным сценарием развития коронавирусной инфекции есть возможность увеличить количество инфекционных коек до 5 610», — сказал Марат Пашимов.

Также присутствовавший на брифинге главный государственный санитарный врач Туркестанской области Нурбек Нышанов доложил о работе мобильных групп, контролирующих требования карантинного периода.

«По результатам мониторинга, проведенного мобильными группами, было проверено 5024 объекта. На основании рапортов, поступивших из отделов полиции, составлен 581 протокол, общая сумма штрафов — 32 087 000 тенге. Из них 565 физических лиц, 13 индивидуальных предпринимателей, 1 юридическое лицо, 2 должностных лица нарушили требования карантинного режима», — сказал Нурбек Нышанов.