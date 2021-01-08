Во время оперативно-профилактического мероприятия возле горной местности инспектор природоохранной полиции заметил неизвестного человека, вызвавший у него подозрение, передает Otyrar.KZ.

При проверке документов, полицейский обнаружил на седле его лошади охотничье ружье 12 калибра.

Выяснилось, что огнестрельное оружие оказалось не зарегистрированным и хранилось незаконно.

Охотничье ружье изъяли, а его владельца доставили в районный отдел полиции

В отношении нарушителя составили административный.

Собранные материалы направили в суд для принятия законного решения.