В ходе очередных рейдов в одной из саун Жетысая сотрудники криминальной полиции обнаружили незарегистрированное оружие, передает Otyrar.KZ.

При обыске заведения на кухне оперативники изъяли у подозреваемого, местного жителя, обрез охотничьего ружья 16 калибра.

Изъятое в качестве вещественных доказательств огнестрельное оружие полицейские направили на экспертизу. Как признался молодой человек, обрез он якобы нашел по дороге в кустах во время прогулки и решил оставить у себя.

Подозреваемый находится под подпиской. В настоящее время собранные материалы досудебного расследования направлены в суд для принятия законного решения.