Зарегистрировать авто можно онлайн в мобильном приложении.

25 января состоялось совместное совещание Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина и Министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева на площадке Astana Hub, сообщает , сообщает Polisia.kz.

В ходе совещания Багдат Мусин и Ерлан Тургумбаев обсудили смежные проекты в области цифровизации и планы по дальнейшей работе.

Также был презентован сервис перерегистрации транспортных средств на мобильных приложениях банков второго уровня, реализованный МЦРИАП РК совместно с МВД РК. Ранее зарегистрировать автомобиль физические лица могли только в СпецЦОНе или на портале “Электронного правительства”.

В пилотном режиме данная государственная услуга апробирована в приложении Kaspi.kz. Возможность зарегистрировать авто появится и в других мобильных приложениях. – Теперь, когда продавец снимает автомобиль с учета в приложении, сервис производит автоматическую проверку транспортного средства на наличие обременений, штрафов и налоговой задолженности. Если есть неоплаченные налоги и штрафы, продавец может сразу оплатить их в приложении. Покупатель переводит деньги за покупку, оплачивает пошлины, ставит автомобиль на учет и выбирает государственный номерной знак онлайн, – рассказал глава МЦРИАП Багдат Мусин. – Используя новый сервис, эту процедуру покупатель и продавец автотранспорта могут пройти самостоятельно, не обращаясь в госорганы.

-После завершения онлайн сделки можно заказать доставку документов и государственного номерного знака на дом на портале “Электронного правительства” или забрать их самостоятельно в спецЦОНе, – добавил глава МВД Ерлан Тургумбаев. Кроме того, на площадке Astana Hub главам министерств были презентованы IT-продукты резидентов технопарка.

В их числе E-Knot – информационно-цифровая платформа, обеспечивающая взаимодействие между собственниками имущества и органами управлений многоквартирными жилыми домами, а также с территориальными подразделениями органов внутренних дел. Таким образом, жильцы смогут сообщать о различных коммунальных проблемах управляющим ОСИ, а информацию о противоправных действиях, нарушениях и других происшествиях – оперативно передавать своему участковому инспектору полиции.

Главы двух ведомств в ходе совещания обсудили также вопросы построения единой республиканской системы видеонаблюдения и модернизации системы видеонаблюдения ЦОУ, внедрения видеонаблюдения в исправительных учреждениях и электронных браслетов по контролю лиц, осужденных на меры наказания, несвязанные с изоляцией от общества.