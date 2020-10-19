Доставка государственного регистрационного номерного знака и свидетельства о регистрации транспортного средства стала доступна на портале eGov.kz.

Для этого необходимо оформить заявку и указать необходимые данные, адрес проживания и произвести оплату на данную услугу, сообщает Пресс-служба филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по городу Шымкент.

Для того чтобы, оформить доставку на портале «eGov.kz» найдите через поисковик услугу «Автомобильный транспорт», далее «Транспорт и коммуникации», необходимо выбрать услугу «Доставка ГРНЗ и СРТС на дом», авторизоваться на портале.

Также, необходимо заполнить все обязательные поля, указав новые и изымаемые ГРНЗ, СРТС, наименование и адрес СпецЦОНа. После чего нужно оплатить услугу и подписать запрос с помощью ЭЦП либо при помощи одноразового смс-пароля (обязательно иметь регистрацию в базе мобильных граждан).

Напомним, оформить, переоформить, выбрать номерной знак, поставить на учет авто, оформить доставку госномера и свидетельства можно онлайн, на портале eGov.kz.

Услуга доступна физическим лицам. Срок оказания услуги составляет: 1 рабочий день