Казахстанцы пока не смогут летать в Москву из Шымкента и Актау.

Возобновление авиарейсов по этим направлением было запланировано на 21 февраля (Актау-Москва) и 24 февраля (Шымкент-Москва), однако российская сторона не предоставила документального разрешения на полеты, сообщила пресс-служба авиакомпании SCAT.

Увеличение рейсов на российских направлениях имеет большое значение, как для пассажиров, так и для авиакомпании, отметили в авиакомпании.

«Авиаперевозчик не имеет влияния на решение российских авиационных властей. Комитетом гражданской авиации Казахстана и авиакомпанией SCAT в настоящий момент ведется активная совместная работа по полноценному запуску запланированных направлений», — добавили в авиакомпании.

В отношении рейсов, которые компания вынуждена была приостановить, пассажирам будет предоставлен 100%-й возврат средств за приобретенные билеты. Желающие могут перебронировать билеты на другие даты без применения штрафных санкций.

Напомним, ранее Комитет гражданской авиации сообщил об увеличении частоты и возобновлении ряда международных рейсов. Планировалось, что количество еженедельных рейсов из Казахстана в Россию увеличится с трех до десяти.