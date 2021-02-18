Полицейские Туркестанской области пресекли факт незаконной добычи песка.

Сотрудники полиции Келесского РОП выявили факт незаконной добычи природных ресурсов. Так, в результате отработок полицейские задержали местного жителя, который незаконно добывал песок на реке Келес, используя экскаватор “Драглайн”.

Как установили стражи порядка, подозреваемый успел выкопать на берегу реки свыше 40 кубометров песка. Данный факт зарегистрировали в районном отделе полиции. Собранные материалы в отношении нарушителя природоохранного законодательства направили в Департамент экологии для принятия соответствующего законного решения. Полицейские Туркестанской области призывают граждан беречь природу и не нарушать природоохранное законодательство.

За незаконную добычу природных ресурсов предусмотрена уголовная ответственность. Так, согласно ст. 334 УК РК “Самовольное пользование недрами” за незаконную добычу природных ресурсов предусмотрено наказание от административного штрафа в размере до 500 МРП до лишения свободы сроком до пяти лет.