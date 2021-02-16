Теперь автовладельцы, перерегистрирующие авто, могут не ездить за номерами и свидетельством о регистрации транспортного средства в спецЦОН.

Их доставят услугополучателю по указанному в заявке адресу. Услуга «Доставка СРТС и ГРНЗ на дом» стала доступна на портале электронного правительства eGov.kz.

В январе текущего года шымкентцы уже оформили около 30 госномеров и техпаспортов с доставкой на дом. В 2020 году (с момента запуска сервиса) этот показатель составил 90.

Для того чтобы, оформить доставку на портале eGov.kz, найдите через поисковик услугу «Автомобильный транспорт», далее «Транспорт и коммуникации», необходимо выбрать услугу «Доставка ГРНЗ и СРТС на дом», авторизоваться на портале. Далее необходимо заполнить все обязательные поля, указав новые и изымаемые ГРНЗ, СРТС, наименование и адрес СпецЦОНа. После чего нужно оплатить услугу и подписать запрос с помощью ЭЦП либо при помощи одноразового смс-пароля (обязательно иметь регистрацию в базе мобильных граждан), — отметила пресс-секретарь филиала НАО ГК «Правительсвто для граждан» по городу Шымкент Алтынай Татаева..

Стоимость услуги составляет – 2240 тенге. И пока услуга доступна только физическим лицам. Срок оказания услуги составляет: 1 рабочий день.

Также оформить, переоформить, выбрать номерной знак, поставить на учет авто, оформить доставку госномера и свидетельства можно онлайн, на портале eGov.kz.