На сегодняшний день свои автомашины, привезенные из Республики Армения, уже зарегистрировали владельцы 258 автотранспортных средств.

За разъяснениями правил регистрации автомашин, ввезенных из Республики Армения, автоладельцы могут обратиться в Call-центры Департамента полиции Туркестанской области, расположенных в Центре обслуживания населения в г. Туркестан и районных центрах. Здесь все обратившиеся получат подробную информацию по регистрации транспортных средств и порядке уплаты государственных пошлин.

В случае, если граждане продали автомашины, привезенные из Армении, но не могут найти их нынешних владельцев, то есть возможность найти их по базе данных МВД РК.

Всего же на сегодняшний день свои автомашины, привезенные из Республики Армения, уже зарегистрировали владельцы 258 автотранспортных средств. После уплаты платежей за регистрацию в размере 11 тысяч 946 тенге, включая сбор за регистрацию — 695 тенге, пошлину за выдачу технического паспорта — 3 473 тенге и за госномер — 7778 тенге, водители получают «жёлтые номера» и законно могут ездить по дорогам области.

Вместе с тем, полицейские Туркестанской области напоминают, что до окончания регистрации автомашин, вывезенных гражданами РК из Республики Армения, остался месяц и призывают автовладельцев успеть зарегистрировать своих «железных коней».

Напомним, в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан с 1 июня по 1 сентября текущего года на территории Туркестанской области проводится регистрации автомашин, ввезенных из Республики Армения до 1 февраля 2020 года.