Департамент государственных доходов по г.Шымкент информирует о порядке эксплуатации гражданами автомобилей, ввезенных из Армении.

С 1 июня по 1 сентября 2020 года согласно постановлению Правительства от 20 мая т.г. № 306 «О некоторых вопросах ввоза в Казахстан и эксплуатации гражданами Казахстана отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армении» органами внутренних дел проводится регистрация транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан Казахстана в уполномоченных органах Армении и ввезенных в Казахстан до 1 февраля 2020 года.

В рамках данного постановления при регистрации и дальнейшей эксплуатации автомобилей отсутствует необходимость уплаты таможенных пошлин, сборов за первичную регистрацию и утилизацию автомобилей.

Стоимость регистрации чуть более 12 тысяч тенге (695 тенге – сбор за регистрацию, 3 773 тенге – пошлина за техпаспорт и 7 778 тенге – за госномер).

Зарегистрированные автомобили могут эксплуатироваться в Казахстане без ограничения срока.

Снятие с учета автомобиля производится по желанию собственника, с возвратом ему техпаспорта и госномера, выданных ранее в Армении (хранятся бессрочно в архивах спецЦОНов).

В тоже время, после 1 сентября т.г. водители, эксплуатирующие автомобили и не зарегистрированные в установленном порядке, будут привлекаться к ответственности в виде штрафа в размере 10 МРП и водворения автомобиля на специализированную стоянку (ч. 2 ст. 590 Кодекса РК об адмправонарушениях).

Кроме того, согласно Договора о присоединении Армении к Евразийскому экономическому союзу автомобили, ввезенные в Армению с уплатой таможенных пошлин ниже единого таможенного тарифа ЕАЭС могут ввозится в другие страны ЕАЭС лицами, не проживающими постоянно в Армении, а также отчуждаться ими, передаваться в пользование, распоряжение только при условии таможенного декларирования автомобилей и уплаты разницы таможенных пошлин, налогов.

С 1 сентября т.г. сведения о лицах, которыми ввезены автомобили из Армении, будут передаваться полицией в органы государственных доходов, для взыскания разницы таможенных пошлин (между Казахстаном и Арменией), вне зависимости от совершенной в Казахстане перепродажи автомобилей другим лицам.