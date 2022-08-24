Как зарегистрировать авто через приложение Kaspi

Как оформить и поставить авто на учет через через приложение Kaspi.kz, рассказали в госкорпорации Правительство для граждан.
Ранее зарегистрировать автомобиль можно было только в автоЦОНе или на портале электронного правительства egov.kz. Теперь перерегистрировать авто можно через приложение Kaspi.kz.
Для того, чтобы перерегистрировать авто через приложение необходимо продавцу авто и покупателю заполнить все обязательные поля.
ПРОДАВЦУ АВТО:
- В разделе “Госуслуги” приложения Kaspi.kz необходимо выбрать услугу “Переоформление автомобиля”;
- Продавцу авто выбрать вкладку “Снять авто с учета”;
- Указать данные покупателя и стоимость авто;
- Если продавец желает оставить свой госномер, необходимо поставить соответствующую галочку;
- Остается только подписать заявление с помощью электронной подписи Kaspi. СМС уведомит продавца о снятии с учета.
ПОКУПАТЕЛЮ АВТО:
- Выбрать услугу “Поставить автомобиль на учет” и проверить данные транспорта, внеся сумму покупки авто;
- Указать адрес автоЦОНа, откуда будете забирать госномер и техпаспорт;
- Процедура завершается подписанием заявления и оплатой необходимых пошлин. В течение трех часов Kaspi пришлет сообщение о результате сделки.
Наглядный ролик с пошаговой инструкцией можно посмотреть тут.
ВНИМАНИЕ! До оформления сделки необходимо заранее получить электронную подпись Kaspi.