Как зарегистрировать авто через приложение Kaspi

Как оформить и поставить авто на учет через через приложение Kaspi.kz, рассказали в госкорпорации Правительство для граждан.

Ранее зарегистрировать автомобиль можно было только в автоЦОНе или на портале электронного правительства egov.kz. Теперь перерегистрировать авто можно через приложение Kaspi.kz.

Для того, чтобы перерегистрировать авто через приложение необходимо продавцу авто и покупателю заполнить все обязательные поля.

ПРОДАВЦУ АВТО:

В разделе “Госуслуги” приложения Kaspi.kz необходимо выбрать услугу “Переоформление автомобиля”;

Продавцу авто выбрать вкладку “Снять авто с учета”;

Указать данные покупателя и стоимость авто;

Если продавец желает оставить свой госномер, необходимо поставить соответствующую галочку;

Остается только подписать заявление с помощью электронной подписи Kaspi. СМС уведомит продавца о снятии с учета.

ПОКУПАТЕЛЮ АВТО:

Выбрать услугу “Поставить автомобиль на учет” и проверить данные транспорта, внеся сумму покупки авто;

Указать адрес автоЦОНа, откуда будете забирать госномер и техпаспорт;

Процедура завершается подписанием заявления и оплатой необходимых пошлин. В течение трех часов Kaspi пришлет сообщение о результате сделки.

Наглядный ролик с пошаговой инструкцией можно посмотреть тут.

ВНИМАНИЕ! До оформления сделки необходимо заранее получить электронную подпись Kaspi.