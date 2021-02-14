В сельском хозяйстве, которое является приоритетным направлением экономики района, в прошлом году произведено продукции на 46 млрд 188,3 млн тенге.

В том числе животноводство — 28 млрд 239,9 млн тенге, а земледелие-17 млрд 862 млн тенге.

Также в районе посевная площадь достигла 88 629,2 га и увеличилась по сравнению с 2019 годом на 4 102,4 га. Так, из ячменя, пшеницы собрано 115 780,8 тонн зерна с 47 257,5 га. То есть в среднем 24,5 центнера с гектара, из овощей, картофеля, бахчевых культур собрано около 19,8 тыс. тонн.

Продукции животноводства по итогам 2020 года произведено 25,8 тыс. тонн мяса, 56,9 тыс. тонн молока, 7,2 тыс. штук яиц. Увеличив поголовье скота, количество крупного рогатого скота достигло 85 тыс. голов, овец и коз — 357,2 тыс. голов, лошадей — 34 тыс. голов, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

С высоким показателем район завоевал номинации «Лучший район по производству зерна», «Лучший район по переработке мясной продукции» на сельскохозяйственном празднике «ALTYN KUZ – 2020». Кроме того, благодаря самоотверженному труду аграриев и крестьян, район занял 1 место в номинации «Лучший район по выполнению показателей Программы развития агропромышленного комплекса».