Пока суд разбирается с подрядчиком — жители остаются без воды

Аномальная жара и отсутствие стабильного водоснабжения. В селе Амангельды Казыгуртского района Туркестанской области почти тысяча человек остаются без доступа к чистой питьевой воде. Все это — последствия некачественного строительства водопровода. Сейчас воду сюда доставляют цистернами — раз в несколько дней. Власти возложили ответственность на подрядчика и обратились в суд.

Местные жители рассказывают: ещё три года назад они с надеждой встречали запуск нового водопровода. До этого десятилетиями пользовались водой из колодцев. Но радость длилась недолго — система дала сбой. Насос забился грунтом, подземные воды обмелели, и водоснабжение фактически остановилось.

Шарипбай Бейсебаев, житель села Амангельды: «Мы радовались, думали, проблема решена. Но вода пропала меньше чем через год. Теперь её собирают по капле — за 10–15 дней. Она застаивается, тухнет. Иногда из-за запаха и червей пить её просто невозможно».

По словам сельчан, даже в те редкие дни, когда вода есть — она непригодна к употреблению. Люди жалуются на болезни, ухудшение здоровья. У женщин проблемы с желудочно-кишечным трактом, участились операции. Молодёжь уезжает. Семьи не могут найти невест — никто не хочет жить в селе без воды, газа и дорог.

Зангарбек Жаксубай, житель: «Люди болеют, уезжают. Без воды здесь невозможно. Молодёжь не остаётся. Кто будет жить в таких условиях?»

Водоснабжение сейчас осуществляется с перебоями — воду привозят на машинах. Этого недостаточно. В акимате Казыгуртского района признают: водопровод действительно построен с нарушениями.

Турдалы Абдахимов, руководитель отдела ЖКХ Казыгуртского района: «Подземные воды обмелели, насос перестал работать. Подрядчик дал пятилетнюю гарантию, но отказывается признавать вину. Мы обратились в суд. Чтобы восстановить систему, потребуется бурение новой скважины».

Разбирательства в суде продолжаются. А жители Амангельды каждый день живут в условиях водного дефицита — в жарком климате, без гарантий, что завтра из крана потечёт хоть капля воды.