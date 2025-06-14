Смерть школьника в Казыгурте: уволенные учителя возвращены на работу

В Туркестанской области восстановлены в должности четверо педагогов, уволенных после трагической гибели школьника. Об этом телеканалу OTYRAR сообщила мать погибшего Улагата Сейдуллы. Информацию подтвердили в управлении инспекции труда региона.

Трагедия произошла 7 февраля в селе Жумысшы Казыгуртского района. Шестиклассник Улагат Сейдулла ушёл в школу и домой уже не вернулся. По словам матери, его задушил одноклассник. Женщина считает: трагедии можно было избежать, если бы педагоги обеспечили должный надзор за детьми.

После инцидента четверых учителей уволили. Директор школы и ещё один преподаватель покинули учебное заведение по собственному желанию.

Гульмира Кошеева говорит, что не прошло и года с момента гибели сына, а уволенные педагоги уже вернулись к работе.

Гульмира Кошеева, мать погибшего школьника: «Ребёнок погиб в государственной школе. В тот день на уроках не было предметника, классный руководитель тоже отсутствовал. Дежурный заглянул и ушёл. А теперь эти же люди снова работают. Получается, никто не понёс ответственности?»

В управлении инспекции труда подтвердили: приказ об увольнении признан незаконным.

Рауан Дурменов, представитель областной инспекции труда: «Учителя были уволены по статье 53 Трудового кодекса, которая применяется только при наличии иностранного гражданства у руководства. В данном случае это не имело юридической силы. Учителя — граждане Казахстана, их увольнение было необоснованным».

Приказ о расторжении трудового договора отменили, педагогов восстановили. Директора обязали вернуть сотрудников на прежние должности.

Однако мать погибшего школьника настаивает на повторной проверке обстоятельств восстановления и требует ответственности со стороны всех причастных.