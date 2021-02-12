Казахстанцы стали чаще жаловаться на проблемы с сердцем.

За последний год порядка двух тысяч жителей страны младше 18 лет перенесли операции на сердце. По словам сенатора Нурторе Жусипа, «сердечников» стало больше, а кардиохирургов катастрофически не хватает. Сенатор уверен, что всё дело в заработной плате.

«Во время операций хирурги часто принимают сложные решения. А это большая ответственность. Молодые специалисты не желают работать в этой сфере из-за невысокой заработной платы и высокой ответственности», — говорит Нурторе Жусип, член Сената Парламента РК