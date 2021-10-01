В НАО «Центр сердца Шымкент» впервые прошел мастер-класс по имплантации устройства механической поддержки левого желудочка.

Данная операция проведена в Шымкенте совместно командами кардиохирургов и кардиологов НАО «ЦСШ» и НАО «ННКЦ».

Прооперированный пациент имел терминальную стадию сердечной недостаточности, рефрактерную к медикаментозной терапии.

После дообследования и при поддержке семьи пациента было решено провести пациенту имплантацию LVAD.

Терминальная сердечная недостаточность – это тяжелое заболевание, которое приводит к инвалидизации, снижению качества жизни и скорой смерти при отсутствии эффекта от медикаментозной терапии и своевременной помощи.

Поэтому с 2018 года в Республике Казахстан запущена дорожная программа по хронической сердечной недостаточности, в рамках которой предусмотрено открытие ХСН кабинетов и развитие ХСН службы в регионах страны.

Докторами отделения ангиографии под руководством И.Х. Керимкулова совместно с приглашенными специалистами НАО «ННКЦ» С.А. Алимбаевым, А.Ю. Гончаровым выполнены операции по установке стент-графта пациенту с расслаивающей аневризмой аорты и мастер-класс по транскатетерной имплантации аортального клапана (TAVI).

Врачами кардиохирургами проведен мастер-класс по миниинвазивным торакоскопическим операциям на митральном клапане (MICS), обладающими хорошим косметическим эффектом и уменьшающими период госпитализации пациентов.