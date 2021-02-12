В Сенате обратили внимание проблему с санавиацией в стране.

Ежегодно ее услугами пользуются около трех тысяч казахстанцев — это пациенты с тяжелыми травмами, полученными в результате ДТП, дети, новорожденные, пациенты с сердечно-сосудистыми патологиями и беременные женщины. Транспортируют тяжелобольных пациентов, самолеты которым по 40-45 лет. Они старые, и не соответствуют современным стандартам.

«Средний срок службы привлекаемых самолетов АН-2, ЯК-40 и АН-24 40-45 лет. Их летные, технические, санитарно-экологические характеристики не соответствуют современным стандартам. Удержание тарифов на уровне 2016 года приводят к ограничению отечественных авиакомпаний в производственно-хозяйственной деятельности и поддержания летной годности наших судов. Аналогичная ситуация и с тарифами на медицинские услуги, оказанные в ходе полета. Тариф на медуслуги остается на уровне 2014 года и составляет 140 тысяч тенге за один час», — говорит Акмарал АЛЬНАЗАРОВА, сенатор.

В последний раз парка санавиации обновляли в 2013 году. Сенатор предложила свое решение проблемы.

«Учитывая вышеизложенное в целях качественного и полноценного предоставления медицинских и авиационных услуг по линии медавиации, особенно в период карантинных ограничений, связанных с пандемией КВИ, в рамках предусмотренных для служб медицинской авиации средств на 2021 год с дальнейшей компенсацией объемов финансирования при уточнении республиканского бюджета, предлагается: выделение соответствующего финансирования для увеличения тарифа на 1 час полетного времени, а также для эксплуатации новых современных видов авиатранспорта; повысить тариф на медуслуги, внести соответствующие изменения в бюджетный кодекс», — говорит сенатор.