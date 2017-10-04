При крушении АН-28 погибли известные врачи, летевшие к тяжелой роженице

В Министерстве здравоохранения РК прокомментировали авиакатастрофу в Алматинской области, в результате которой погибли кроме членов экипажа и два медработника, передает ИА «KazINFO Today».

Как выяснилось, самолет вылетел для оказания медицинской помощи роженице в тяжелом состоянии.

«3 октября в 18 часов 39 минут из Алматы в Шымкент вылетела бригада санитарной авиации в составе 2-х врачей: профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев Талгат Анапиевич, профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаев Жанибек Тукенович. Пациентов на борту не было. Вылет осуществлялся на самолете «АН-28» авиакомпании «East Wing», согласно договору с Республиканским центром санитарной авиации», — говорится в сообщении Минздрава РК.

Министерство выражает искренние соболезнования и окажет моральную и материальную поддержку семьям медицинских работников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, что связь с бортом была потеряна. Самолет позже был найден вблизи Алматы. Обнаружены тела пяти погибших.