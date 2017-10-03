Рухнувший самолет санавиации направлялся в Шымкент для консультации пациента

Упавший самолет санавиации Ан-28 направлялся по маршруту Алматы-Шымкент для консультации пациента. Об этом сообщили в авиакомпании East Wing.

По данным организации, на борту находились пять человек: командир воздушного судна Геннадий Цой (гражданин Кыргызстана), второй пилот Евгений Кутафин (гражданин Казахстана), авиатехник Бейшебек Акматбаев и два медицинских работника.

«Самолет выполнял санитарное задание по маршруту «Алматы-Шымкент-Алматы». Летели на консультацию», — сообщили в авиакомпании.

Напомним, санитарный рейс, воздушное судно Ан 28, вылетевший по маршруту Алматы-Шымкент, пропал с локатора 3 октября, в 28 километрах от Алматы.

Как выяснилось, самолёт упал на территории крестьянского хозяйства, расположенного в Илийском районе Алматинской области. При падении воздушное судно задело линии электропередач, кроме этого никакие гражданские строения не были разрушены. Пять человек, находившихся на борту обнаруженного горящим самолета, погибли.

Воздушное судно Ан-28 было произведено в Польше в 1990 году (воздушному борту 27 лет). Максимальный взлетный вес — 5690 кг.

Координаты установлены, сотрудники Управления по расследованию авиационных происшествий Департамента по расследованию на транспорте Министерства по инвестициям и развитию РК в течение часа после поступления информации об авиационном событии, выехали на место авиационного происшествия.