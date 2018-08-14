В Министерстве по инвестициям и развитию РК объяснили, почему затянулось расследование крушения самолета санавиации, произошедшего в 2017 году, передает МИА «Казинформ».

«В настоящее время продолжаются сложные технические экспертизы самолета санавиации Ан-28, которые мы проводим совместно с межгосударственным авиационным комитетом», — сказал вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр.

По его словам, «черный ящик», который находился на борту, был неисправен.

«Самописец там изначально не предусмотрен. И необходимо математическое моделирование этой ситуации. Для этого у нас есть данные с радара, когда самолет шел на снижение, когда начал приземляться», — объяснил Роман Скляр.

Он добавил, что экипаж не выходил на связь. «Не сообщил об аварийной ситуации и приземлился вблизи аэропорта на поле. Жесткая посадка», — заключил вице-министр.

Напомним, 3 октября 2017 года в Илийском районе Алматинской области вблизи села Междуречинск упал и загорелся самолета АН-28. Тогда врачи вылетели в Шымкент из Алматы для оказания медицинской помощи роженице из Туркестана.