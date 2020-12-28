При содействии Консульства РК в Омске из местной областной детской клинической больницы бортом санавиации в Нур-Султан доставлен двухмесячный гражданин Казахстана, находившийся в критическом состоянии, передает Otyrar.KZ.
Рейс был организован Министерствами здравоохранения и иностранных дел РК.
До того, как малыша доставили в столицу, специалисты уже изучили диагноз и сразу по прилету начали интенсивное лечение.
Состояние пациента стабильное, без ухудшений. Медиками будет проведена полная программа лечения.