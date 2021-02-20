Еще одного свидетеля по громкому делу в ресторане допрашивали в зале суда.

«После стрельбы в ресторане «Гранд-Прага» едва остался жив»! Написавший дважды объяснительную, мужчина несколько раз менял показания. Вот и сегодня он не смог вспомнить детали того злополучного вечера.

-Куда Вы дели игрушечное оружие? Дома. Дома, потом взяли? А почему при допросе Вы сказали, что оружие выкинули и не знаете куда выкинули? Почему такие показания давали ? Я испугался. Если игрушечное зачем Вам бояться, надо было выдавать.

Стрельба в шымкентском ресторане «Гранд-Прага» в августе прошлого года вызвала большой резонанс и множество догадок. Огнестрельные пулевые ранения получили двое. В результате один из них скончался на месте, второй был доставлен в больницу. По шести статьям в деле о кровавой расправе проходят четверо. Трое из подозреваемых находятся в изоляторе временного содержания. К одному приняты меры пресечения, ограничивающие свободу.