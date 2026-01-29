Немасштабные проблемы: чтоб не было скучно?..

Шымкент – шикарный, уютный, гостеприимный город. Родной, красивый, зеленый… Много у него добрых эпитетов. А еще это город, где любят менять остановки и тротуарную плитку.

Помните, относительно недавно, около двух лет назад, после многочисленных жалоб горожан поменяли-таки скользкую плитку на проспекте Тауке хана. Плитка была очень красивой, но крайне неудобной в эксплуатации. Малейшие осадки – дождь, снег или, упаси Боже, гололед – и все! Без скольжения, падений, ушибов и, как следствие, визитов в травмпункты не обойтись. Чтобы заменить скользкую плитку на проспекте Тауке хана, потребовалось даже решение акима города.

Жители домов микрорайона «Жана Шахар» давно жалуются на подобную проблему. По Темирлановскому шоссе, возле аптеки «Еврофарма» и «Оптика. Взгляд», в непогоду спокойно не пройти – скользко. Ноги сами по себе расходятся в разные стороны. Пока семенящим шагом пройдешь нужный отрезок пути, с тебя семь потов сойдет. Жалко стариков и мам с детьми. Им без страховки и сопровождения на этом участке просто не обойтись. Конечно, в гололед им лучше вообще не выходить из дома – целее будут!

К сожалению, совсем не легче и выше Темирлановского шоссе. В самом начале улицы Желтоксан начинается аллея Матерей. Вот где настоящее испытание для пешеходов! Зачем там выложили плитку?! Аллея была создана в память о прекрасной женщине – Рашкуль Оспаналиевой, депутата облмаслихата, директора компании «Береке», которая, помимо прочего, занималась асфальтированием дорог. Неужели нельзя было уложить качественный асфальт на этой аллее?!

Пока же создается впечатление, что кто-то хочет, чтобы у нас в городе было меньше матерей: потому что на скользкой плитке падают женщины как молодого, так и зрелого возраста. Мужчинам тоже непросто удерживать здесь в гололед равновесие.

Памятуя характер Рашкуль Жалеловны, уверена, она быстро навела бы на аллее порядок и заасфальтировала и дорожки, и тротуар!

Так что же делать, как исправить ситуацию? Ответ есть: надо проинспектировать все пешеходные пути города, выявить те, которые со скользким покрытием, и заменить их на асфальт.

Нет денег в бюджете? Обяжите владельцев кафе, торговых центров, аптек, салонов красоты, чьи клиенты и покупатели скользят по пути к ним. И будет всем счастье!

И еще. Не понятно, почему, но вниманием властей обделена семейная библиотека, расположенная в доме №39 по улице Мангельдина. Нет, там не скользко… Там уже несколько лет не может решится вопрос с благоустройством относительно небольшого участка перед библиотекой. Когда жители и читатели узнали, что ушлый хозяин участка задумал построить там фитнес-зал, то был поднят шум.

Жителям удалось отбить незаконную стройку, которая перегородила бы и вход, и презентабельный вид на здание библиотеки. Но третий год этот участок так и остается неблагоустроенным… То там прокладывают бордюрные плиты, то их демонтируют. То везут плитку, то увозят ее. Все никак не могут определиться. Может, городские власти помогут благоустроить этот участок короткой улицы? На радость жителям и читателям библиотеки. Сделайте там еще один уютный семейный сквер. Дело стоит того!

Это лишь пара городских проблем. Заметьте, вполне решаемых. Поскорее бы!

Фарида ШАРАФУТДИНОВА