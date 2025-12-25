«Цитадель» памяти: герои, поколения и наша ответственность

И вновь хорошая новость: потрясающая премьера документального фильма Алексея Никулина «Цитадель» на днях прошла в Доме дружбы. Немногим ранее были премьерные показы в Алматы и Москве.

Фильм рассказывает о нашем земляке, одном из защитников Брестской крепости Касыме Жарменове, а также о путешествии внука и правнука Героя из Южного Казахстана к местам первого боя своего предка. Действительно, этот фильм объединил историю и современность, напомнив всем нам о преемственности и связи поколений.

Это стало ярким, запоминающимся событием в череде мероприятий года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Особое впечатление произвели слова Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации Даурена Абаева, сказанные в начале декабря в Москве перед премьерой «Цитадели». Тогда в Музее Победы на Поклонной горе состоялась торжественная церемония передачи останков двух уроженцев Казахстана, геройски погибших в годы Великой Отечественной – Байбула Рахметова и Мусахана Калмурзаева. Оба солдата погибли на территории Псковской области, их тела были найдены российскими поисковиками спустя более чем 80 лет.

Открывая церемонию, Даурен Абаев поблагодарил псковских поисковиков из отрядов «Обелиск» и «Феникс» за благородную миссию – возвращать из небытия имена героев, ковавших нашу общую Победу над врагом:

«Тогда не делили по признаку веры или национальности, ведь все боролись за одно и то же – за Родину и счастливое будущее своих детей и потомков. Сегодня память о павших героях должна оставаться заветом для нас и примером для воспитания новых поколений граждан. Великий подвиг советского солдата состоял в том, что он освободил не только родную землю, но и огромную часть человечества».

Эти слова должны усвоить все противники празднования Дня Победы. К счастью, они у нас в меньшинстве. Специально для них слова Президента РК Касым-Жомарта Токаева:

«80-я годовщина Победы по-особенному отзывается в сердцах всех казахстанцев, поскольку нет ни одной семьи, которую бы не затронули трагические события той войны. Наш долг – помнить имена павших и чтить героев».

И в завершение – то, что царапает душу. Вам не кажется, что у нас почему-то стали стесняться темы Дня Победы? Яркий пример – проведение шествия «Бессмертный полк». В этом году люди сами как-то сорганизовались и прошли по тротуару всего 200 метров с портретами своих ушедших предков-воинов.

Но так нельзя! Это неуважение к памяти героев. Чего стесняться? Почему бы не разрешить шествие народа с портретами ушедших родных? Дать им возможность достойно пройти по улице, а не по тротуару? Разве Победа – это что-то постыдное? Время было такое, и герои не боялись врага, они дали фашистам достойный отпор.

Хороший пример – Алматы, где шествие было грандиозным и мирным. Роль Казахстана в Победе над фашизмом огромна. Нам есть чем гордиться.

Спасибо газете «Южный Казахстан», организовавшей акцию «Лица Победы». Редакция предложила читателям присылать фотографии своих родных, а 9 мая разместила их на сайте с текстом:

«День Победы – великий день для нашего народа. 80 лет назад наши деды и прадеды остановили фашизм. Мы должны сохранить память о героях Великой Отечественной и передать ее потомкам. Вечная слава Героям Победы!»

Не могу не отметить и другие мероприятия. В Шымкенте памятна фотовыставка из 40 работ фотографа агентства Kazinform Максата Шагырбая, прошедшая в парке Абая. Восхитил стартовавший флешмоб «80 слов благодарности», в котором приняли участие молодежь города, деятели спорта и культуры, представители интеллигенции.

Большей частью юбилей прошел как-то тихо. А надо бы громче, ярче! Ведь героев у нас хватало: и сражались в боях, и фронт кормили, и снаряжали боеприпасами, и принимали эвакуированных, делясь кровом и хлебом. Пусть такое не повторится, но и забывать про это, обесценивать мужество и подвиг миллионов людей нельзя.

Задумайтесь об этом, господа!

Фарида Шарафутдинова