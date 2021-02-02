С этого вида овощей, который начнет давать урожай через два с половиной месяца, есть шанс получить урожай 25-30 тонн с гектара.

В настоящее время аграрии сеют семена свеклы на 10 гектарах. Сорта «Павло», «Боро», «Водан F1» привезены из-за рубежа. Хозяйственники сельского округа А.Калыбеков, получившие урожай ранней весной прошлого года, смогли реализовать свою продукцию в города Нур-Султан, Алматы, Караганда и экспортировать в Россию. Аграрии, уже получившие большой доход, в этом году также стараются уделить большое внимание вопросу экспорта.

В данном сельском округе имеется 4632 гектара пашни. Известный по своим бахчевым культурам округ, в прошлом году экспортировал около 200 тыс. тонн арбузов и дынь. И сейчас значительно увеличивают объем новой качественной сельхозпродукции.