Руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента Аскар Каныбеков опроверг слухи и фейковую информацию.

-Я, Каныбеков Аскар Сакенович руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента сообщаю, что 1 февраля 2021 года в социальных сетях, таких как Инстаграм, Фейсбук и других Интернет-ресурсах распространяется ложная информация о том, что в отношении меня зарегистрировано досудебное расследование. Речь идет о получении взятки, хищении бюджетных средств, об аресте. Это не соответствует действительности. Я, согласно своим функциональным обязанностям, нахожусь на своём рабочем месте. Хочу напомнить, что за распространение ложной информации грозит уголовная ответственность», — сообщил он в видеообращении к горожанам.