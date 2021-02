Пользователи Сети обсуждают научную статью, опубликованную в Журнале биологических регуляторов и гомеостатических агентов. В ней говорится о том, что клетки кожи могут поглощать волны 5G, а сама технология связана с заболеванием COVID-19. Это не так, пишет stopfake.kz.

Статья «5G Technology and induction of coronavirus in skin cells» была опубликована летом 2020 года. Авторы утверждали, что клетки кожи человека могут поглощать миллиметровые волны стандарта 5G, передавать сигналы в другие клетки организма и создавать там вирус SARS-CoV-2.

Вскоре после публикации в научном журнале статья была отозвана редактором.

«После тщательного расследования главный редактор отозвал эту статью, так как в ней были обнаружены свидетельства существенных манипуляций с рецензией», — сказано сейчас на сайте издания.

Научное сообщество раскритиковало авторов статьи о связи 5G с COVID-19. Публикацию даже назвали «Худшей работой года».

«В документе говорится, что волны 5G могут спонтанно генерировать коронавирусы в клетках кожи. Тем не менее в этой статье нет ничего, что могло бы подтвердить это экстраординарное утверждение. Это полная чушь», — написала Элизабет Бик, микробиолог и консультант по научной целостности.

Таким образом, связь формата 5G с какими-либо вирусными заболеваниями не доказана. Более того, ученые всего мира отрицают саму возможность того, что какие-либо волны могут создавать вирусы. На сайте ВОЗ теория о связи 5G с коронавирусной инфекцией официально опровергнута.