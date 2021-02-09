Сегодня освещен очередной «Час добропорядочности» Агентства по противодействию коррупции на тему «Вечное наследие – Мукагали Макатаев».

В основу онлайн урока легли произведения великого поэта, основанные на справедливости и честности, патриотизме и уважении к стране.

9 февраля текущего года исполнилось 90 лет (1931–1976) со дня рождения великого казахского поэта Мукагали Макатаева.

Творчество Макатаева является золотым фондом казахской поэзии. Талант, родившийся в первой половине ХХ столетия, духом и телом впитавший народные истоки, стал самым любимым поэтом своего народа.

Как сказал сам поэт «Поэзия должна начинаться с любви

и заканчиваться добропорядочностью», тем самым он призывал людей быть честными, добрыми, воспитывать в молодом поколении любовь к Родине, уважать родную землю и родной язык, почитать старших и ценить каждый миг мирного времени.

В ходе онлайн-лекции молодежь ознакомилась с патриотическими стихами поэта.

Тема Родины и родной природы занимает ключевое место в творчестве поэта. В своих произведениях он говорил, что человек сможет прожить без жены, матери, без детей, родных, но без родины … не сможет жить. Человек без родины подобен зверю без норы, птице без гнезда.

На сегодняшнем «Часе добропорядочности» через стихи и творчества поэта Мукагали донесены размышления о патриотизме и личном достоинстве.

Ведь, нет сомнений, что любой молодой человек, сумевший заложить эти мысли в сознании, пойдет по пути честности и справедливости.

Мукагали Макатаев поднял современную казахскую поэзию на новый художественный уровень. Его творчество свободно от идеологических и политических настроений.

Изучая его произведения, мы учимся любить и защищать Родину, беречь природу, любить людей, ценить матерей и близких.

Ссылка на видео-урок:

https://youtu.be/rbhxFeTEaXc