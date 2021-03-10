Что же связывает Абая с Билли Айлиш? Казалось бы ничего, однако житель Шымкента смог объединить двух известных личностей из совершенно разных времен.

Вы спросите как? Смотрите в сюжете ТК «Отырар».

Житель третьего мегаполиса точно знает как привить молодому поколению любовь к стихам казахских поэтов. Нух КАЛДЫБАЙ миксует произведения известных классиков с современной музыкой. Он не просто накладывает слова на музыку, но и превращает стихи в настоящие хиты.Под обработку попали любимые писатели молодого человека такие как Кадыр Мырзалиев, Мукагали Макатаев, Олжас Сулейменов, Абай.

Необычное увлечение принесло парню настоящий успех, огромное количество подписчиков, публикации на известных новостных платформах. Молодой человек работает звукорежиссером в оздоровительном центре. А вот в свободное от работы время он создает свои шедевры на обычный микрофон в маленькой студии.

Пока в свет вышло 5 стихов в современной обработке, но автор отмечает, что это не предел. В детстве Нух недолгое время ходил на вокал, но профессионального музыкального образования у него нет. Зато есть огромная любовь к музыке и стихам

Все работы молодого человека находятся в открытом доступе, их может прослушать любой желающий.