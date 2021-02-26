Опытный пользователь среди популярных букмекерских контор в Казахстане все же остановит свой выбор на легальном буке.

Такая компания имеет лицензию, поэтому ее деятельность находится под контролем локальных регулирующих органов.

Как убедиться в том, что онлайн букмекер является надежной площадкой?

В этом случае под надежной подразумевается компания, которой беттер может доверить денежные средства без риска их потерять. К тому же, пользователь интернет-площадки ожидает беспрепятственного вывода выигранных денег со счета.

• на сайте бука содержится информация о юридическом названии управляющей компании;

• предоставляется пользователям и открытый доступ к лицензии;

• букмекер не скрывает контакты службы поддержки для связи и гарантирует широкий спектр возможностей в вопросе внесения и выведения денежных средств со счета!

Разница между онлайн букмекером и оффлайн-пунктом приема ставок заключается в доступности, так как игрок имеет возможность мониторить спортивные события в лайве. Чтобы увеличить охват аудитории, компании запускают удобные и функциональные мобильные приложения. Многие беттеры готовы довериться букмекерским конторам, которые предлагают комфорт и безопасность.

Надежный онлайн букмекер

Первые БК в Казахстане появились в 2007 году, тогда как в 2009 году власти страны внесли правки в соответствующий закон об игорном бизнеса. Изменения способствовали увеличению количества буков. В 2021 году вступил в силу закон, ужесточающий регулирование деятельности букмекеров и тотализаторов путем принятия платежей через единственного оператора.

Таким образом власти пытаются сократить количество беттеров, серьезно увлеченных ставками на спорт. На самом деле, букмекерские конторы достаточно часто предупреждают о высоких рисках потерять свои сбережения, что касается новичков в сфере азартных игр.

К числу наиболее популярных площадок, где можно зарегистрироваться и беспрепятственно внедрять успешные стратегии ставок на спорт, относят OLIMPBET. OLIMPBET успела открыть сотни пунктов приема ставок в Казахстане. В рейтинге топовых обязательно окажется и GOLPAS, хотя игроки оставляют не всегда положительные отзывы о деятельности БК, что, пожалуй, подтверждает наличие у пользователей реального опыта.

Profitbet основана в 2011 году, и сосредоточилась всецело на онлайн-аудитории после запуска. Хотя команда все-таки решилась на открытие нескольких физических пунктов приема, все же основная аудитория приходит из пространства Интернет. Zenitbet в отличие от Profitbet вышла на рынок азартных игр в 1998 году, но так и не сумела возглавить рейтинги топовых буков.

1994 год стал годом основания Parimatch, которая имеет статус международной букмекерской конторы. Вместе с OLIMPBET, GOLPAS, Zenitbet компания занимается развитием казахстанского рынка ставок на спорт в соответствии с существующими законодательными нормами. Регистрация на сайте букмекерских контор, в том числе Parimatch, доступна для пользователей, достигших 18-летнего возраста.