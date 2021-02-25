Безудержному желанию иметь все и сразу, бесконечно оформляя кредиты, психологи уже дали название — кредитомания.

Специалисты говорят, что это настоящая психологическая зависимость, такая же как алкоголизм или игромания.

В свои 24 года Искак Сейдуллалиев оформил второй кредит, не погасив предыдущий. Молодой человек тратит на погашение долга треть своей зарплаты.

Кредит я получил в 2018 году. Взял по семейным обстоятельствам. Второй раз брал в 2019 году примерно на 3 года. На сумму полмиллиона тенге. Я получил его, когда потерял работу. Кредит не приносит пользу. Оплачиваю три года, я хочу поскорее его закрыть. Для меня, кредит — это стресс. Потому что каждый месяц работаешь, для того чтобы оплатить. Я хочу тратить свою зарплату на личные расходы. Я недавно женился, хочу приносить домой больше денег, — рассказывает Искак СЕЙДУЛЛАЛИЕВ, житель г. Шымкента.

Аналитики Ассоциации Финансистов Казахстана провели исследование и выяснили: с начала пандемии люди стали чаще брать кредиты на покупку недвижимости. С деньгами на личные цели казахстанцы стали скромнее. Многие вкладываются в стартапы, пробуя себя в роли бизнесменов.

В 2020 году было выдано новых кредитов на сумму 14,6 трлн тенге, что лишь на 3,7% или 566 млрд тенге ниже в сравнении с 2019 годом несмотря на пандемию и падение экономики страны (-2,6%). Между тем объём выдачи новых кредитов юрлицам сохранился примерно на одном уровне с 2019 годом и составил 9,2 трлн тенге (-0,8%). В то же время объем выданных ипотечных займов в стране в прошлом году составил 967,7 млрд тенге. Средневзвешенные тенговые ставки по займам юрлицам опустились по итогам года до 11,4% (в 2019 году – 12,1%), физ лицам – 14,9% (в 2019 году – 16,8%).

По словам психолога, Жандиры Сарсеновой, долги только один день приносят радость, а потом — десятилетия напряжения. Стыд, вина, тревога, злость приводят к эмоциональной нестабильности. Психолог говорит, что зависимость от долгового бремени может довести человека до самоубийства! Психологи говорят, что зачатки кредитной зависимости закладываются в детстве. Если ребенка чрезмерно опекали и баловали, он, став взрослым, действует исходя только из собственных желаний, не учитывая реальные возможности и последствия принятых решений.

-Кредитов и долгов человек попадает в очень депрессивное состояние, которое приводит даже к суицидальным мыслям. Он привыкает к этому напряжению, он брал и три года закрывал кредит. Человек начинает напряжению к этому привыкать и тогда когда он закроет, он говорит я же закрыл этот кредит так надо еще взять. Некоторые бывают три четыре кредита сразу берут. Это зависит от родителей. Если родитель финансово грамотен, то он научит ребенка свет надо отключать, хлеб надо ценить. Надо научить детей ценить, считает Жандира САРСЕНОВА.

Большинство жителей Шымкента берут кредиты на покупку машины, мебели, сотовые телефоны и квартиры. Специалисты напоминают — попытка решить проблемы с помощью бесконечных займов — это путь к зависимости. Для кредитомана — заранее одобренный кредит — сам по себе является поводом, чтобы влезть в долги.