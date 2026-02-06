Скидки на поезда: кому доступны и как их оформить

Путешествовать со скидкой теперь могут представители молодого поколения и пассажиры старшего возраста. Однако за льготы тоже нужно заплатить, хоть и относительно немного.

Дисконтная карта оформляется сроком на один год и стоит 3 000 тенге

Данияр Кабылжанов, главный менеджер по маркетингу АО «Пассажирские перевозки»:

«Карта «QURMET» предназначена для пассажиров старше 60 лет и предоставляет возможность получить скидку 25% на все билеты во всех категориях национального перевозчика. Карта «КЕТТIК33» ориентирована на молодёжь в возрасте от 15 до 25 лет и даёт скидку 33% при покупке билетов на верхние места купейных вагонов и сидячие места».

Оформить дисконтную карту можно в любом городе Казахстана в кассе железнодорожного вокзала. Для этого необходимы следующие документы:

-Удостоверение личности

-Адрес электронной почты

-Контактный номер телефона

Карты именные и не подлежат передаче другим лицам.

Данияр Кабылжанов, главный менеджер по маркетингу АО «Пассажирские перевозки»:

«Пассажиры также могут приобрести дисконтные карты «Алтың», «Құмыс», «Жастар» и «Саяхатшы», которые предоставляют скидки на железнодорожные билеты. Эти карты позволяют путешествовать по внутренним направлениям на выгодных условиях в соответствии с установленными правилами и тарифами».

Однако, в период каникул и длительных выходных скидки не действуют

СКИДКИ НЕ ДЕЙСТВУЮТ:

с 20 по 29 марта 2026 года

с 25 по 30 декабря 2026 года

с июня по август.

А все потому, что такой метод обеспечивает доступность билетов для всех категорий граждан и равномерное распределение пассажиропотока в течение года-подчеркнули в компании. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному номеру 1433, а также на официальных аккаунтах АО «Пассажирские перевозки».